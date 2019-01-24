Правительство Индии профинансирует туры в Индию для диаспоры

Нью-Дели, , 16:06 — REGNUM В Индии стартовала новая программа «Праваси тиртх даршан йоджана» («Инициатива паломничества диаспоры»). В рамках данной инициативы правительство страны профинансирует поездки представителей индийской диаспоры на родину. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии дня индийской диаспоры в Варанаси, штат Уттар-Прадеш.

Глава правительства Индии подчеркнул, что основной целью новой программы является «укрепление связей индийской диаспоры с духовным и культурным наследием страны». По мнению Нарендры Моди, инициатива обеспечит развитие туристического сектора Индии и позитивно повлияет на рост национальной экономики. Лидер Индии заявил, что первая группа из 40 туристов уже приехала в Индию и отправится в путешествие по стране после дня индийской диаспоры.

Премьер-министр отметил, что туры в Индию будут организовываться дважды в год. В ходе поездки группа представителей индийской диаспоры посетит основные исторические памятники и религиозные святыни Индии. На участие в программе могут претендовать все лица индийского происхождения, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 45 до 65 лет. Приоритетное право на участие имеют граждане Маврикия, Фиджи, Суринама, Гайаны, Ямайки, Тринидада и Тобаго.