Герат, Афганистан, , 14:20 — REGNUM 23 января начальник полиции провинции Герат (столица провинции — г. Герат) генерал Аминулла Амархаил заявил, что в результате возглавляемой им операции Национальных сил безопасности и обороны несколько деревень этого региона были зачищены от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе военной операции были уничтожены одна база и одна тюрьма, которые использовались талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Аминулла Амархаил заявил, что в ходе операции никто из солдат Национальных сил безопасности и обороны не пострадал. Он также добавил, что в ходе боев было ликвидировано по меньшей мере четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Начальник полиции провинции Герат добавил, что из-за наступления правительственных сил боевики были вынуждены отступить на территорию уездов Шинданд и Чеште Шариф провинции Герат.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.