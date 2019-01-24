Четверг, 24 Января 2019 года
14:20:42 МСК

В афганской провинции Герат несколько деревень зачищено от боевиков

Политика

Операция по зачистке деревень была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Герат, Афганистан, 24 января 2019, 14:20 — REGNUM  23 января начальник полиции провинции Герат (столица провинции — г. Герат) генерал Аминулла Амархаил заявил, что в результате возглавляемой им операции Национальных сил безопасности и обороны несколько деревень этого региона были зачищены от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе военной операции были уничтожены одна база и одна тюрьма, которые использовались талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Аминулла Амархаил заявил, что в ходе операции никто из солдат Национальных сил безопасности и обороны не пострадал. Он также добавил, что в ходе боев было ликвидировано по меньшей мере четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Начальник полиции провинции Герат добавил, что из-за наступления правительственных сил боевики были вынуждены отступить на территорию уездов Шинданд и Чеште Шариф провинции Герат.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить