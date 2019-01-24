Индонезия планирует сократить количество «морского мусора» — СМИ

Джакарта, , 12:59 — REGNUM Правительство Индонезии стремится сократить количество отходов в море примерно на 15% к концу 2019 года, что является шагом к достижению цели по сокращению морского мусора на 70% к 2025 году, сообщает Antaranews.

Ответственный по вопросам человеческих ресурсов, науки, технологии и морской культуры в Индонезии Сафри Бурхануддин объяснил, что правительство будет добиваться реализации президентского указа, подписанного в ноябре 2018 года.

Издание отмечает, что одним из основных направлений по борьбе с морским мусором является переработка отходов на суше.

«80% отходов поступает с суши. Поэтому мы отдаем приоритет системам управления отходами на суше, особенно в крупных городах», — заявил Сафри Бурхануддин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента защиты окружающей среды министерства здравоохранения Индонезии Имран Агус Нурали призвал население сократить использование пластика.

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