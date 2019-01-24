Четверг, 24 Января 2019 года
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Талибы* и США обсудят в Дохе возможное соглашение о прекращении огня

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ На этом фоне афганское правительство заявило, что любое решение будет принято только после консультаций руководства страны и США

Кабул, 24 января 2019, 13:58 — REGNUM  23 января представители США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли решение о продолжении переговоров в столице Катара Дохе в связи с необходимостью обсудить ряд важных вопросов, в частности возможность подписания соглашения о временном прекращении огня.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», ранее США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали провести двухдневные переговоры (20 и 21 января), однако после совместных консультаций пришли к решению о продлении переговоров.

На этом фоне правительство Афганистана, официальные представители которого не присутствовали на переговорах, заявило, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо провести прямые переговоры с руководством страны, так как окончательное решение по соглашению о прекращении огня будет принимать именно оно.

Один из бывших командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завил, что проходящие в Дохе мирные переговоры внушают оптимизм по поводу возможного мира в Афганистане.

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Зарубежная хроника
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