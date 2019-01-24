Иерусалим, , 13:03 — REGNUM 27 января министерство финансов Израиля получит разрешение на экспорт каннабиса. По сообщениям израильского бизнес-издания Calcalist, в течение двух лет финансовое ведомство не могло согласовать получение данного разрешения от министерства внутренней безопасности (МВБ).

Прошение на получение разрешения было подано еще в августе 2017, когда министерство финансов согласовало экспорт медицинской марихуаны с соответствующим комитетом. Однако предложение не встретило поддержки со стороны министерства внутренней безопасности Израиля. Теперь же, когда полномочия и бюджет МВБ расширены, финансовому ведомству удалось согласовать получение разрешения.

Данная инициатива позволит экспортировать продукты из марихуаны, которые будут утверждены регулирующим органом Министерства здравоохранения, в страны, разрешающие медицинское использование этих продуктов.