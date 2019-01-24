Четверг, 24 Января 2019 года
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«Талибан»* ведет переговоры с США в Катаре — СМИ

Политика

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

«Талибан»* ведет переговоры с США в Катаре — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 24 января 2019, 12:34 — REGNUM  Переговоры между США и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже четвертый день подряд проходят в Катаре, сообщает 24 января Agence France-Presse.

Представитель движения отметил, что переговоры все еще продолжаются, поставленные цели пока не достигнуты.

«Мы прокомментируем ситуацию позже, когда достигнем определенного соглашения», — заявил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появились в среде афганских пуштунов. Целью террористов является создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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