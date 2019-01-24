«Талибан»* ведет переговоры с США в Катаре — СМИ

Кабул, , 12:34 — REGNUM Переговоры между США и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже четвертый день подряд проходят в Катаре, сообщает 24 января Agence France-Presse.

Представитель движения отметил, что переговоры все еще продолжаются, поставленные цели пока не достигнуты.

«Мы прокомментируем ситуацию позже, когда достигнем определенного соглашения», — заявил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появились в среде афганских пуштунов. Целью террористов является создание государства на основах шариата.