Министр обороны Индии: стране необходимо развитие оборонной промышленности

Нью-Дели, , 18:29 — REGNUM Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман 23 января выступила с речью на второй международной встрече инвесторов в штате Тамилнаду (Ченнаи). В ходе своего выступления она отметила важность развития национальной оборонной промышленности в Индии для достижения независимости страны от зарубежных поставок и поддержания эффективного обеспечения вооруженных сил необходимым оборудованием.

По сообщению индийского новостного агентства «Bharat Times», министр обороны также указала на неприемлемость передачи иностранным производителям компонентов для сборки военной техники, в связи с чем она отдельно выделила важность развития двух узлов оборонной промышленности «Тамилнаду» и «Уттар-Прадеш», как основных центров развития отрасли.

В завершении своего выступления Нирмала Ситхараман пообещала всяческую поддержку со стороны федерального правительства частным компаниям и инвесторам, готовым развивать оборонную промышленность в Индии.