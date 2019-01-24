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Министр обороны Индии: стране необходимо развитие оборонной промышленности

Политика

Двумя основными локомотивами развития национального оборонного производства в Индии станут промышленные узлы «Тамилнаду» и «Уттар-Прадеш»

Нью-Дели, 24 января 2019, 18:29 — REGNUM  Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман 23 января выступила с речью на второй международной встрече инвесторов в штате Тамилнаду (Ченнаи). В ходе своего выступления она отметила важность развития национальной оборонной промышленности в Индии для достижения независимости страны от зарубежных поставок и поддержания эффективного обеспечения вооруженных сил необходимым оборудованием.

По сообщению индийского новостного агентства «Bharat Times», министр обороны также указала на неприемлемость передачи иностранным производителям компонентов для сборки военной техники, в связи с чем она отдельно выделила важность развития двух узлов оборонной промышленности «Тамилнаду» и «Уттар-Прадеш», как основных центров развития отрасли.

В завершении своего выступления Нирмала Ситхараман пообещала всяческую поддержку со стороны федерального правительства частным компаниям и инвесторам, готовым развивать оборонную промышленность в Индии.

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Зарубежная хроника
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