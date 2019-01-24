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Премьер Нарендра Моди: Индия – потенциальный лидер устойчивого развития

Политика

Премьер-министр Нарендра Моди назвал международный союз по солнечной энергетике основным инструментом Индии в достижении лидерства в сфере устойчивого развития

Нью-Дели, 24 января 2019, 17:45 — REGNUM  На ежегодном праздновании дня индийской диаспоры за рубежом в городе Варанаси штата Уттар-Прадеш (Лакхнау) 23 января премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия обладает огромным потенциалом в достижении лидерства в области устойчивого развития. Он отдельно отметил важную роль индийцев, проживающих за рубежом, и призвал соотечественников всячески способствовать распространению индийской культуры и философии.

По сообщению индийского новостного агентства «The Hindu», среди основных инструментов, которыми Индия оперирует в мировом сообществе в рамках программ устойчивого развития, премьер-министр назвал Международный союз по солнечной энергетике (ИСА). Он также добавил, что посредством этой площадки Индия может объединить всех стран-членов в движении к «единому миру, единому солнцу и единой сети».

Кроме того, мероприятие посетил премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот. В ходе встречи лидеры двух стран провели переговоры, основной темой которых стало расширение двустороннего сотрудничества.

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Зарубежная хроника
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