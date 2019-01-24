Правительство Индии намерено предоставить дешевые кредиты малому бизнесу

Нью-Дели, , 14:55 — REGNUM В попытке завоевать лояльность избирателей в свете предстоящих выборов правительство Индии рассматривает возможность введения дополнительных мер стимулирования малого бизнеса, таких как предоставление дешевых государственных кредитов и бесплатного страхования издержек, полученных в результате несчастного случая. Процентная ставка по кредитам, предоставляемым всем предприятиям с ежегодным оборотом ниже 700 тысяч долларов США, будет снижена на 2%.

По сообщению индийского новостного агентства «Bharat Times», снижение процентной ставки также будет зависеть от кредитного рейтинга компании. Для предприятий с самыми высокими показателями будет предоставлено снижение до 9%, с самыми низким до 13%. Однако, только 4% компаний с ежегодным оборотом в один миллион долларов США имеют доступ к банковскому кредитованию. В основном малый бизнес в Индии ориентируется на получение займов в теневом секторе экономики.

Индийские предприятия малого бизнеса находились в центре внимания федерального правительства в течение 2018 года в виду существенных издержек, понесенных в результате проведения демонетизации в 2016 году и имплементации налога на товары и услуги. В данной области уже был предпринят ряд мер в виде снижения налогового бремени и изменения политики в сфере электронной коммерции в пользу мелких предприятий.