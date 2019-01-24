Адвокат Януковича назвал настоящих виновников трагедии на Майдане

Киев, , 12:16 — REGNUM Признание судом в Киеве вины бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене полностью доказанной говорит о попытке истинных виновников событий зимы 2014 года переложить свою ответственность на других. Такое мнение высказал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

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По словам правозащитника, которые приводит RT, основным мотивом и основной задачей, которая была дана суду в данном процессе — «это освободить от ответственности реальных виновников трагедии на Майдане, произошедшей в 2014 году».

«Реальные виновники находятся при власти и, осознавая свою ответственность и возможное наказание, инициировали этот процесс, чтобы переписать официальную историю 2014 года и переложить ответственность со своих плеч на плечи президента Виктора Януковича», — добавил Сердюк.

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Дело Януковича: Оболонский суд отказался слушать показания экс-министра

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 января, Облонский районный суд Киева оглашает приговор по делу о государственной изменен бывшего президента Украины Виктора Януковича. Суд счёт, что вина обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений «доказана надлежащими и допустимыми доказательствами». Приговор оглашают без присутствия самого обвиняемого экс-руководителя страны на заседании.

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