Четверг, 24 Января 2019 года
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Пакистан пригласил Индию к финальным переговорам по коридору «Картарпур»

Политика

Министерство иностранных дел Индии сообщило о получении проекта финального соглашения по коридору «Картарпур»

Нью-Дели, 24 января 2019, 14:45 — REGNUM  Пакистан пригласил индийскую делегацию посетить Исламабад для достижения компромисса по проекту коридора «Картарпур», который соединит города Картарпур в Пакистане и Дера Баба Нанак в индийском штате Панджаб (Чандигарх).

По сообщению индийского новостного агентства «Bharat Times», министерство иностранных дел Индии также сообщило о том, что пакистанская сторона направила в Нью-Дели проект финального соглашения.

Основной целью инициативы по созданию коридора «Картарпур» является предоставление возможности индийским и пакистанским сикхским паломникам посещать свои святыни в двух странах. Тем не менее, финальное соглашение между Индией и Пакистаном о сотрудничестве в рамках проекта пока не обрело окончательную форму. Официальное открытие коридора «Картарпур» запланировано на ноябрь 2019 года. Пакистан намерен приурочить его к 550 годовщине со дня рождения основоположника сикхизма Гуру Нанака.

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Зарубежная хроника
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