США отказались верить России, показавшей ракету 9М729

Москва, , 12:13 — REGNUM Российской стороне не удастся доказать, что крылатая ракета 9М729 не испытывалась на расстояние, превышающее 500 км, что является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в посольстве США в Москве.

По мнению американских дипломатов, в ходе проведения совместного брифинга МИД и Минобороны России по данному боеприпасу российские специалисты имели возможность «подогнать» технические детали под соответствие ДРСМД.

«Нет ничего, что Россия может сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже провела испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность свыше 500 км», — цитирует слова представителя посольства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января официальные представители США не присутствовали на совместном брифинге российского МИД и Минобороны РФ, посвященном крылатой ракете 9М729.

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