Мексика выдала гуманитарные визы тысячам участников «каравана мигрантов»

Мехико, , 12:20 — REGNUM Власти Мексики выдали более 8 тыс. разрешений на въезд в страну для мигрантов из стран Центральной Америки, передает канал TeleSur со ссылкой на сообщение мексиканского правительства от 23 января.

Полученные гуманитарные визы дадут возможность участникам «каравана мигрантов» перемещаться по территории Мексики, а также рассчитывать на трудоустройство и получение различных, в том числе медицинских услуг.

«На сегодняшний день одобрен законный въезд 8727 человек», — заявила министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро.

Она уточнила, что среди этих 8,7 тыс человек есть 2024 несовершеннолетних, а также 44 ребенка, перемещающихся без сопровождения семьи. По информации министерства, визы выданы 6483 гражданам Гондураса, 1037 сальвадорцам, 1011 гватемальцам, 183 гражданам Никарагуа, шести гаитянам, двум бразильцам и двум кубинцам.

Напомним, с середины октября тысячи жителей так называемого Северного треугольника Центральной Америки — Гондураса, Гватемалы и Сальвадора — организованно двинулись на север с целью попасть в США. Большинство участников «караванов мигрантов» расположилось на территории Мексики вблизи границы с США. Часть мигрантов пытается попасть в США, обращаясь в миграционные службы, другие предпринимают попытки пересечь границу незаконно.

Президент США Дональд Трамп требует от Конгресса США профинансировать строительство стены на границе с Мексикой, чтобы не допустить проникновения в страну нелегальных мигрантов. Из-за конфликта Трампа с Конгрессом правительство США приостановило свою работу 22 декабря.

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