Генсекретарь Кабмина Японии: Японии и России предстоит еще много работы

Токио, , 12:39 — REGNUM 23 января на пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что положительно оценивает то, что у премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина сложился откровенный диалог, хоть этого и недостаточно для решения всех проблем двусторонних отношений.

По сообщению японского новостного агентства NHK, Суга также отметил, что «территориальный вопрос и проблема мирного договора — это не то, что можно решить за один раз» и для этого потребуется время и усилия обеих сторон. «Эта встреча дала прекрасный старт отношениям между Японией и Россией в 2019 году. Несмотря на то, что по основным вопросам договориться не удалось, стороны решили и дальше пытаться искать всевозможные точки соприкосновения. Было достигнуто согласие по многим другим аспектам японо-российских отношений: торговле, экономическому сотрудничеству и так далее», — заключил на позитивной ноте генеральный секретарь.