Министр обороны Японии: инцидент с Кореей повлияет на отношения стран

Токио, , 14:11 — REGNUM Министр обороны Японии Такэси Ивая принял участие в заседании Комитета обороны правящей Либерально-демократической партии Японии. В ходе заседания обсуждался инцидент с радаром управления огнем южнокорейского эсминца, который был направлен на японский патрульный самолет P1.

По сообщению японской информационной газеты «Ёмиури Симбун», министр признал важность двустороннего военного сотрудничества между Японией и Республикой Корея, однако он здесь же заявил, что негативное влияние произошедшего неизбежно.

Он также отметил, что военное взаимодействие в рамках «треугольника» Япония-Южная Корея-США пострадает от этого инцидента. «О результатах пока судить рано, но мы будем прилагать усилия, чтобы сотрудничество продолжалось», — добавил Ивая. В ходе собрания звучали призывы ввести санкции против корейской стороны, а также обсуждалась необходимость принятия парламентом соответствующей резолюции.