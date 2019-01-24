Четверг, 24 Января 2019 года
14:11:53 МСК

Министр обороны Японии: инцидент с Кореей повлияет на отношения стран

Политика

Министр обороны Японии выступил на заседании Комитета обороны ЛДПЯ

Токио, 24 января 2019, 14:11 — REGNUM  Министр обороны Японии Такэси Ивая принял участие в заседании Комитета обороны правящей Либерально-демократической партии Японии. В ходе заседания обсуждался инцидент с радаром управления огнем южнокорейского эсминца, который был направлен на японский патрульный самолет P1.

По сообщению японской информационной газеты «Ёмиури Симбун», министр признал важность двустороннего военного сотрудничества между Японией и Республикой Корея, однако он здесь же заявил, что негативное влияние произошедшего неизбежно.

Он также отметил, что военное взаимодействие в рамках «треугольника» Япония-Южная Корея-США пострадает от этого инцидента. «О результатах пока судить рано, но мы будем прилагать усилия, чтобы сотрудничество продолжалось», — добавил Ивая. В ходе собрания звучали призывы ввести санкции против корейской стороны, а также обсуждалась необходимость принятия парламентом соответствующей резолюции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить