Посол США потребовал от Косово отменить пошлины на сербские товары

Приштина, , 14:31 — REGNUM Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Приштине Филипом Коснетом. Встреча прошла за закрытыми дверями.

Как сообщает албанское новостное агентство «Abcnews», темой обсуждения вновь стала стопроцентная пошлина на товары сербского происхождения, введенная частично признанной республикой в ноябре 2018 года. Как объясняют в Косово, данные меры были предприняты в качестве реакции на агрессивную кампанию Сербии, направленную на снижение престижа Косово на международной арене: пошлина была введена на следующий день после неудачной попытки Косово вступить в Интерпол — международную организацию уголовной полиции.

Ранее Харадинай заявлял, что пошлина будет снята лишь после признания Сербией независимости Косово. Однако под давлением западных партнеров косовский премьер смягчил риторику:

«Мы также желаем снять пошлину, действительно желаем снять ее и намереваемся сделать это, поскольку это является предложением наших партнеров из США, а также потому, что мы связываем со снятием пошлин заключение с Сербией всеобъемлющего соглашения о признании. У нас действительно есть такое желание, и мы намереваемся снять ее как можно скорее. Мы сняли бы ее уже сегодня, уверяю вас, если бы мы достигли действительно всеобъемлющей договоренности о взаимном признании».

Однако Харадинай подчеркнул, что для снятия пошлины необходимы ответные шаги сербской стороны и прекращение дискриминации косовских товаров (на которых изображена косовская государственная символика). Как заявил косовский премьер, Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Ханн готов выступить посредником при восстановлении режима свободной торговли между Косово и Сербией.