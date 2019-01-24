МИД Турции: Анкара может создать безопасные зоны в Сирии самостоятельно

Анкара, , 12:03 — REGNUM Турция способно самостоятельно создать «безопасную зону» в Сирии, но не собирается отказывать США, России или другим странам, если они желают идти на сотрудничество, заявил 24 января глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

По словам дипломата, на данный момент точных планов по созданию подобных зон нет, но Анкара и Вашингтон придерживаются в целом одинаковых взглядов в этом вопросе, за исключением ряда аспектов.

«Мы можем самостоятельно установить безопасные зоны, но мы не исключаем США, Россию и других, если они хотят сотрудничать», — добавил дипломат.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам российско-турецких переговоров, что Анкара и Москва намерены продолжать укреплять координацию работы в Сирии. Турецкий лидер также указал на создание буферной зоны глубиной 30 км, из которой «до сих пор исходят угрозы в адрес Турции».