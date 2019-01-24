Гендиректор «1+1» обяснил, почему Зеленский поздравил Украину до Порошенко

Киев, , 12:18 — REGNUM Никакой технической ошибки во время трансляции новогоднего поздравления комика Владимира Зеленского не было, заявили в пресс-службе телеканала «1+1», сообщил 23 января ресурс «Детектор медиа».

Как заявил генеральный директор телеканала Александр Ткаченко, поздравление президента Украины Петра Порошенко было смещено чтобы показать возможность альтернативной точки зрения.

«Встречать Новый год «по отмашке» старшего товарища считаю «совковым рудиментом». Пора отвыкать», — подчеркнул он.

Напомним, в последние минуты 2018 года на телеканале «1+1» было показано не традиционное поздравление президента Петра Порошенко, а поздравление комика Владимира Зеленского, который заявил, что намерен баллотироваться в президенты.

Позже Зеленский предположил, что его поздравление появилось до официального из-за технической ошибки.

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Отметим, телеканал «1+1» принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который, как считают эксперты, стоит за спиной у Зеленского.