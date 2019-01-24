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Начальник Ярославского УФСИН покинул свой пост

Политика

Максим Залесов ушел на пенсию

Начальник Ярославского УФСИН покинул свой пост
Иллюстрация: Http://76.fsin.su
Максим Залесов

Ярославль, 24 января 2019, 11:53 — REGNUM  Начальник УФСИН России по Ярославской области Максим Залесов покинул свой пост. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, он ушел на пенсию.

Полковник внутренней службы Максим Залесов был назначен на должность начальника УФСИН России по Ярославской области 24 ноября 2017 года. Разговоры о том, что он оставил свой пост, появились еще в октябре прошлого года, после серии скандалов в исправительных учреждениях региона. По информации источников ИА REGNUM, фактически руководил управлением заместитель начальника Александр Степанищев. Впрочем, официально эту информацию в Ярославском УФСИН опровергали.

И вот сегодня, 24 января, появилось подтверждение — Залесов оставил свой пост. В настоящее время обязанности начальника УФСИН исполняет Василий Михайленко.

Когда будет принято решение о новом руководителе, в УФСИН России по Ярославской области сказать затруднились.

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