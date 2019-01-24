В Оренбурге реформируют структуру мэрии: число заместителей главы увеличат?

Оренбург, , 11:52 — REGNUM В Оренбурге с приходом нового градоначальника изменится структура мэрии. Глава города Дмитрий Кулагин стал инициатором проекта, который горсовет рассмотрит уже 29 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горсовете, структура подразумевает шесть заместителей главы города и 42 отраслевых (функциональных) и территориальных органа.

В документе отмечено, что он разработан с целью оптимизации структуры администрации и повышения эффективности исполнения полномочий, предусмотренных действующим законодательством. Предполагается, что управление жилищно-коммунального хозяйства и управление жилищной политики объединятся.

Управление по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации администрации города должно слиться в едином блоке с департаментом градостроительства и земельных отношений. Курировать эту сферу будет заместитель градоначальника по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству. Напомним, на эту должность недавно назначен бывший глава УФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов, а кадровое решение вызвало неоднозначную оценку оренбуржцев.

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Комитет по управлению имуществом в предлагаемой структуре находится в непосредственном подчинении заместителя главы Оренбурга по правовым вопросам. В действующей структуре такого заместителя у Главы города нет. В непосредственном подчинении у него, согласно проекту, будут также управление записи актов гражданского состояния, управление по правовым вопросам и управление по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам.

В соцсетях пользователи предполагают, что на эту должность мэр может назначить Игоря Вакушкина, который сейчас является руководителем аппарата Оренбургского горсовета.

Поскольку в документе учтены предложения депутатов горсовета, сделанные на встрече с вновь избранным главой в декабре 2018, то сомнений в том, что реформа будет реализована не возникает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Евгений Арапов снят с должности мэра Оренбурга. На вакантный пост претендовали 34 кандидата. Конкурсная комиссия предложила горсовету двух претенеднтов: Дмитрия Кулагина (на тот момент вице-губернатор и руководителя аппарата областного правительства) и Сергея Чуфистова (на тот момент глава Северного округа Оренбурга). Победил Кулагин. В декабре 2018 года, после вступления в должность, он назначил Чуфистова своим первым заместителем.

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