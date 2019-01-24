Глава МИД Индонезии: АСЕАН готов помочь Мьянме

Нью-Йорк, США, , 12:00 — REGNUM Правительство Индонезии призывает международное сообщество предоставить возможность Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее членам помочь Мьянме в преодолении проблем в штате Ракхайн, сообщает Antaranews.

«То, что я хочу донести до международного сообщества через Организацию Объединенных Наций, — это то, что у АСЕАН есть пространство, чтобы внести больший вклад в решение ситуации в Мьянме», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди после участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД Индонезии заявила, что координационный центр гуманитарной помощи АСЕАН, Секретариат АСЕАН и правительство Мьянмы обсуждают вопрос о репатриации беженцев рохинджа в штат Ракхайн. Одна из предложенных мер заключается в открытии центров приема и транзитных пунктов.

«Есть много вещей, которые региональная организация могла бы сделать, и АСЕАН готов помогать», — добавила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года проблема населения рохинджа в Мьянме была поднята на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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