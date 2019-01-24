Опубликовано видео перехвата шведского самолета истребителем РФ

Москва, , 11:46 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата над Балтийским морем самолета-разведчика ВВС Швеции истребителем Су-27 из состава дежурных сил по ПВО. Ролик доступен для просмотра на официальном канале ведомства в YouTube.

Перехват произошел над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в описании. Истребитель был поднят в воздух после того, как средства контроля засекли приближающуюся к государственной границе воздушную цель.

Экипаж истребителя приблизился к объекту и опознал его как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции. Шведский самолет совершал полет без включенного транспондера.

В дальнейшем шведский самолет отдалился от российской границы, а истребитель вернулся на аэродром базирования.

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