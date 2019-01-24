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Опубликовано видео перехвата шведского самолета истребителем РФ

Политика

Самолет-разведчик «Гольфстрим» совершал полет без включенного транспондера

Опубликовано видео перехвата шведского самолета истребителем РФ
Dmitry A. Mottl
Истребитель Су-27

Москва, 24 января 2019, 11:46 — REGNUM  Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата над Балтийским морем самолета-разведчика ВВС Швеции истребителем Су-27 из состава дежурных сил по ПВО. Ролик доступен для просмотра на официальном канале ведомства в YouTube.

Перехват произошел над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в описании. Истребитель был поднят в воздух после того, как средства контроля засекли приближающуюся к государственной границе воздушную цель.

Экипаж истребителя приблизился к объекту и опознал его как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции. Шведский самолет совершал полет без включенного транспондера.

В дальнейшем шведский самолет отдалился от российской границы, а истребитель вернулся на аэродром базирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

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Военно-воздушные силы
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