«Шаг к укрупнению регионов и краев» — о «горизонтальных субсидиях» в России

Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM Инициатива о «горизонтальных субсидиях» между регионами России носит трансрегиональный характер. Такое мнение 24 января в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«В России уже давно говорят о неэффективности системы административно-хозяйственного устройства страны. Советские лекала демонстрируют свою неэффективность, ведь большевики делили по принципу партийному, отодвигая на задний план исторические и экономические связи. Или, апеллируя к национальным вопросом, все равно не создавали полноценных национальных республик», — отметил собеседник агентства.

«Уменьшение числа субъектов Федерации, создание макрорегионов — и есть цель, ради которой принимается решение по системе взаимопомощи субъектов и муниципалитетов. Это первый шаг по созданию укрупнённых регионов-краев. В этой связи вполне необходима интеграция Ростовской и Волгоградской областей в рамках восстановления территории Области Войска Донского, например под названием Донской край», — поделился мнением эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 23 января 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами. Предполагается введение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого и аналогичные финансовые взаимоотношения между муниципалитетами. Предлагается доработать документ совместно с правительством РФ и представителями регионов, чтобы положения будущего закона исправно работали.

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