Демократы в США готовят предложение о финансировании пограничной стены

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Демократы палаты представителей готовят встречное предложение о финансировании пограничной стены президенту США Дональду Трампу и республиканцам конгресса, которое, возможно, превысит $5,7 млрд, но не выделит денег на физическую стену, сообщает NBC.

По словам председателя Комитета национальной безопасности палаты представителей Бенни Томпсона, демократы не будут предлагать никаких новых структур:

«Единственное, о чем мы говорим, это уже существующие структуры. Некоторые из них нуждаются в ремонте, — сказал конгрессмен. — Эти деньги могут быть использованы для технологии, рабочей силы, укрепления точек въезда».

Это предложение может представлять собой попытку пойти на компромисс, с одной стороны, предложив президенту ту же сумму, которую он просил на строительство стены, а с другой — все же не удовлетворяя его главное требование по самой стене. По словам конгрессмена Джима Клиберна, финансирование технологий пограничной безопасности в размере 5,7 миллиарда долларов в предложении будет лучше, чем физическая стена, которую потребовал президент:

«Стены примитивны — что нам нужно сделать, так это обеспечить безопасность границ, использовать технологии, сканеры, рентгеновское оборудование».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа не исключает того, что приостановка работы правительства и федеральных учреждений в Соединенных Штатах может затянуться до марта и апреля 2019 года.