Глава МИД Турции вслед за Эрдоганом выразил поддержку Николасу Мадуро

Анкара, , 11:24 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 24 января выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро на фоне очередного обострения внутриполитической ситуации в стране, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее о поддержке венесуэльского президента со стороны Анкары заявили в администрации турецкого лидера, по словам официального представителя которого Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Мадуро назвал его «братом» и призвал к стойкости.

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«Есть законный президент и при этом находится еще один человек, который объявляет себя главой государства, а ряд других стран признают это», — отметил глава турецкой дипломатии, подчеркнув, что такое развитие событий может привести к хаосу.

«Мы против изоляции стран. Я надеюсь, найдется мирный выход из сложившейся ситуации», — добавил Чавушоглу.

Напомним, ранее, 23 января, в ходе оппозиционного митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Он получил поддержку ряда страны, в том числе президента США Дональда Трампа. Действующий глава государства Николас Мадуро в ответ на этот шаг разорвал отношения с США, отдав поручение выслать из страны американских дипломатов.