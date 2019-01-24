В ООН прокомментировали зачитанное Путиным письмо по Сирии

Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш действительно получал в ноябре письмо от Франции, Германии и Великобритании, касающееся Сирии. Однако его содержание отличается от текста, зачитанного российским президентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Именно такое письмо в организации не получали. В ноябре 2018 года три указанные делегации направили обращении в ООН, но с иным содержанием, заявил Хак.

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23 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин зачитал фрагмент письма Гутеррешу от немецкого, французского и британского постпредов при ООН. В нем дипломаты просили не одобрять каких-либо предложений России, Турции и Ирана о кандидатурах в конституционный комитет Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Женеве прошла встреча министров иностранных дел стран — членов «астанинского процесса» и спецпредставителя генсека ООН по Сирии. В итоговом заявлении говорилось, что в первые месяцы 2019 года конституционный комитет Сирии приступит к работе.

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