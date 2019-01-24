В Киеве суд начал зачитывать приговор Януковичу

, , 11:12 — REGNUM Сегодня, 24 января, в Оболонском районном суде в Киеве начали зачитывать приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене. Трансляцию заседания ведут местные телеканалы.

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Председательствующий судья Владислав Девятко объявил судебное заседание открытым. После этого адвокаты попытались заявить ходатайство, однако оно было отклонено, и Девятко приступил к зачитыванию приговора.

«Суд, изучив показания свидетелей, выводы экспертов и доказательства, оценив аргументы стороны обвинения и защиты, документы и вещественные доказательства, считает, что виновность обвиняемого в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 437 УК Украины, доказана должными и допустимыми доказательствами», — цитирует телеканал NewsOne слова судьи.

Добавим, что в преддверии этого заседания охрана суда была усилена. Самого обвиняемого в зале суда нет, однако присутствуют защитники Януковича, прокуроры, а также журналисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинского экс-президента Киев обвиняет в государственной измене, изменении государственных границ и многих других «преступлениях». Его уголовное преследование началось после государственного переворота на Украине в 2014 году, во время которого Янукович был вынужден переехать в Россию, так как на Украине ему угрожали физической ликвидацией.

К рассмотрению дела по существу суд приступил в конце июня 2017 года. Все судебные заседания проводятся без прямого участия экс-президента. Бывшему главе государства грозит до 15 лет лишения свободы. Сам бывший политик свою вину отрицает.