Почему глава Читы Анатолий Михалёв уходит в отставку?

Чита, , 11:13 — REGNUM Мэр Читы Анатолий Михалёв сегодня, 24 января, подтвердил своё намерение уйти в отставку. Обозначая её причины своим коллегам по городской думе, он сослался исключительно на личные обстоятельства, но в процессе общения обмолвился:

«В обществе, видимо, существует запрос на обновление кадров».

Видеозапись заседания комитета по социальной политике и местному самоуправлению думы Читы, на котором говорилось о причинах отставки, обнародовал сайт «Заб.ру».

"Ухожу в связи личными обстоятельствами. Я не хотел бы их обсуждать. Единственное, что могу сказать, для того чтобы эта ситуация в руководстве города не вышла из-под контроля, буквально сегодня состоялась встреча с губернатором Забайкальского края, на которой кроме меня присутствовали два руководителя нашей думы. Мы договорились, что в городе будет нормальная спокойная работа. Исполнение обязанностей, согласно уставу, возлагается на первого заместителя.

Более его, губернатор обещал определённую помощь городу. Поэтому, уважаемые товарищи депутаты, достаточно много и долго я работал в городе, вы это знаете: я прошу просто удовлетворить мою просьбу. Это моё право, право любого, каждого, согласно Трудовому кодексу», — заявил Анатолий Михалёв, попросив об отставке.

В ответ на реплику своего коллеги, напомнившего, что мэр Читы является долгожителем (он отработал на должности мэра почти 19 лет — дольше, чем Равиль Гениатулин был губернатором, прим. ИА REGNUM ), Анатолий Михалёв ответил: «Пришло время» и «Есть видимо запрос в обществе на омоложение кадров».

Но, по данным источников ИА REGNUM, помимо омоложения кадров, в случае с Михалёвым в Забайкалье уже давно существует запрос на его уход, и мэр-долгожитель вплоть до сегодняшнего утра надеялся, что отставки можно избежать. Однако встреча с новым главой Забайкалья эту надежду развеяла окончательно.

Напомним, антирейтинг Анатолия Михалёва значительно укрепился летом 2018 года. Достаточно вспомнить его отношение к постигшему регион сильнейшему наводнению. С 9 на 10 июля 2018 года многие жители Читы и десятков посёлков пережили одну из самых страшных ночей: вода в считаные часы поднялась до уровня окон частных домов, и сотни ничего не знавших о бедствии людей были вынуждены спасаться сами, а потом в пунктах временного пребывания ещё и просить: «Помыться бы нам».

Но глава города Анатолий Михалёв, по данным СМИ, в это время догуливал отпуск, а появившись на работе, озаботился «шкурным» вопросом — отсыпкой земли на дороге, ведущей к собственной даче.

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Что касается личных причин ухода с должности мэра Читы, то, по мнению знающих источников, это не более чем желание пустить пыль в глаза. Кстати, в своё время предпочла не заметить свои ошибки и губернатор Забайкалья Наталья Жданова. Покидая губернаторское кресло, она заявила, что делает это «в связи внутренними мотивами и объективными обстоятельствами».

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Теперь, когда отставка Анатолия Михалёв факт почти свершившийся (комитет гордумы вынесение вопроса об отставке мэра Читы на рассмотрение городской думы одобрил единогласно), любопытно будет наблюдать за битвой на губернаторское кресло: смогут ли занять его сторонники Михалёва?

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Читы Анатолий Михалёв, одновременно являющийся председателем городской думы, подал в отставку, но не перестал быть обычным депутатом.

О своём намерении покинуть руководящие должности он объявил сегодня, 24 января, своим коллегам по городской думы после встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. Отставка мэра должна быть утверждена 31 января на заседании думы.

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