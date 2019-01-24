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Путин оценил красоту мордовского национального костюма

Политика

Традиционные наряды позволяют сохранять национальную культуру

Москва, 24 января 2019, 11:02 — REGNUM  Перед заседанием попечительского совета МГУ имени М. Ломоносова президент России Владимир Путин встретился со студентами. Девушка, которая обратилась к главе государства с просьбой о поддержке творческой самодеятельности молодежи, была в старинном русском наряде.

Президент оценил ее сарафан и вспомнил Республику Мордовия.

«В Мордовии это было: мероприятие было по финно-угорским народам. И местные жители ходят в традиционных нарядах, очень красивые наряды, кстати», — отметил Путин.

По его мнению, это позволяет сохранять традиции и передает национальный колорит.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе встречи молодые люди попросили поддержать идею проведения Всероссийского театрального фестиваля. Президент одобрил эту инициативу.

«Это хорошая идея, прекрасная просто. Мы расширим палитру возможностей Года театра за счет людей, которые занимаются непрофессионально, но любят театр. Мы готовы сделать это и в рамках общих мероприятий, связанных с Годом театра», — подчеркнул Путин.

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Финно-угорские народы в России
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