Германии недостаточно согласия РФ показать «запрещенную» ракету

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от России большей прозрачности в отношении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Брифинг российского Минобороны о ракете 9М729 и готовность показать ракету западным военным Маас назвал недостаточными, сообщает агентство DPA.

Соответствующее заявление Маас сделал в Вашингтоне после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео. Готовясь к вылету в США, немецкий министр призвал Россию снять якобы нарушающую ДРСМД ракету с вооружения.

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Маас подчеркнул, что демонстрация одной ракеты — недостаточный шаг. До сих пор Россия не подтвердила готовность к полной прозрачности. От Москвы ждут выполнения соответствующих требований, и мяч на её стороне, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в подмосковной Кубинке начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский раскрыл ряд характеристик ракеты 9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Так, он назвал максимальную дальность ракеты — 480 км, что не противоречит Договору о РСМД.

В числе приглашенных на брифинг были военные атташе Великобритании, Германии, США и Франции, а также представители НАТО и ЕС, однако они на встречу не пришли.

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