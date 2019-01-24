Четверг, 24 Января 2019 года
11:18:41 МСК

Горизонтальные субсидии приведут к «ограблению» регионов-доноров: мнение

Политика

Депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко считает законопроект о горизонтальном субсидировании излишним при существующей системе перераспределения средств между регионами и федеральным центром

Горизонтальные субсидии приведут к «ограблению» регионов-доноров: мнение
Иллюстрация: Gosrf.ru
Бюджет

Пермь, 24 января 2019, 10:58 — REGNUM  Имеющаяся сейчас в России система распределения средств между регионами и федеральным центром позволяет решить проблему неравенства социально-экономического развития субъектов РФ. Оно даже избыточно, потому что такие экономически развитые регионы как Пермский край больше отдают в федеральный бюджет, чем получают, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Оренбургской области Александр Григоренко (ЛДПР).

«Горизонтальное же распределение излишне и приведёт к ещё большему «ограблению» экономически развитых регионов», — считает парламентарий.

По его мнению, больше всего в случае принятия законопроекта пострадают чисто сырьевые регионы типа Сахалина и Ханты-Мансийского округа.

«Пермский край спонсором вряд ли выступит, он не только сырьевой, но и промышленный регион. Поэтому 60% доходов, которые отдает Пермский край, — это предел», — резюмировал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму законопроект о горизонтальных субсидиях между регионами. Подразумевается, что один регион может оказать помощь в виде субсидий другому из собственного бюджета. В ряде регионов к предложению правительства РФ отнеслись критически.

Читайте также: Регионы смогут субсидировать соседей

Читайте ранее в этом сюжете: Горизонтальные субсидии: «Заставят делиться из-за краха экономики России?»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить