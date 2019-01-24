Кадыров отсоветовал упоминать по каждому поводу Чечню

Грозный, , 10:47 — REGNUM Проблемы платежной дисциплины и накопления долгов за ЖКХ являются важными и сложными для многих регионов. Властям надо думать, как их решать, а не критиковать других и не превращать проблему в шоу. Такое мнение высказал 24 января глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию о списании газовых долгов населению республики и вызванный этим решением суда широкий общественный резонанс.

«Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу», — отметил Кадыров.

Между тем, по словам чеченского лидера, власти региона работают над проблемой, в то время как другие ведут разговоры о ней.

«Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведён, не стоит сомневаться», — приводит пресс-служба Кадырова его ответ на вопросы, поступившие от информационных агентств и ведущих изданий России.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях прокуратура Чечни сообщила о списании судом долгов населению за газ на сумму 9 млрд рублей. Это решение вызвало цепную реакцию в регионах. Депутаты, представители власти и общественности заявляли о необходимости списания долгов за ЖКХ не только в Чечне, но и по всем другим субъектам РФ.

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Иск прокуратуры Чечни о списании долгов за поставленный населению газ посчитали необоснованным в Генеральной прокуратуре РФ. Прокурору Чечни указали на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. В связи с необоснованным обращением в суд была организована служебная проверка.

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