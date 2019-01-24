В Екатеринбурге бывший свердловский министр назначен первым вице-мэром

Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своим первым заместителем Александра Ковальчика. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

К выполнению своих обязанностей новый вице-мэр приступил сегодня, 24 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Ковальчик с февраля 2018 года возглавлял министерство экономики Свердловской области. Свой пост он покинул накануне по собственному желанию.

Напомним, что ранее пост первого заместителя главы Екатеринбурга занимал Александр Кожемяко, но 17 января он сложил с себя полномочия, так как «получил выгодное предложение». Вскоре стало известно, что бывший чиновник возглавил индустриальный парк завода «Уралмаш».

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