В Госдуме хотят видеть представителя Google по Крыму и Венесуэле

Москва, , 10:38 — REGNUM В Госдуме возмущены политикой Google и ролью поисковика в ситуации вокруг переворота в Венесуэле и Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение пригласить представителя компании в нижнюю палату парламента и получить объяснения.

«Компания Google, если только она берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территории России, — это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов. Было бы правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google, и высказать нашу позицию, и дальше принимать решение», — заявил Володин.

Госдума сделает выводы и примет решение по дальнейшим действиям.

«У нас возможности с вами есть. Давайте их использовать. Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться дальше, как вмешались в дела других государств, назначать будут», — указал спикер Госдумы.

В Госдуме обратили внимание на то, что на картах поисковика Крым является частью Украины, также после заявления президента США был верифицирован новый как официальный аккаунт объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.