Четверг, 24 Января 2019 года
11:07:56 МСК

Горизонтальные субсидии: «Заставят делиться из-за краха экономики России?»

Политика

Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов считает законопроект несправедливым. Он назвал ситуацию абсурдной, когда федцентр отказывается направлять финансы на те или иные программы и призывает брать в долг у других регионов

Горизонтальные субсидии: «Заставят делиться из-за краха экономики России?»
Иллюстрация: Urosario.edu.co
Бюджет

Оренбург, 24 января 2019, 10:37 — REGNUM  Принятие законопроекта о так называемом горизонтальном субсидировании имеет целью облегчить положение федерального бюджета по межбюджетным трансфертам с регионами России. Непонятна идеология законопроекта и его смысл, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»)

«Что, более «богатые» регионы, имеющие на своей территории нефть и газ, будут отдавать в другие регионы свои доходы?» — недоумевает парламентарий.

Он отметил, что сегодня 78,5% налоговых и неналоговых доходов Оренбургской области поступает в федеральный бюджет, а 21,5% остаётся в регионе. Кроме этого, с 2017 года в нефтедобывающих регионах, как Оренбуржье, забрали ещё в федеральный бюджет 1% налога на прибыль организаций, а это более 1 млрд рублей. В области теперь осталось только 17% налога на прибыль, а было — 18%.

«Как может оказывать бюджет Оренбургской области помощь другим регионам в виде субсидий, если государственный внутренний долг области сегодня составляет 29 млрд рублей, или 48% от собственных доходов? Что, область заставят делиться, так как экономика в России при нынешнем правительстве Дмитрия Медведева доведена до «краха»?» — сказал Владимир Фролов.

Он подчеркнул, что будет голосовать против законопроекта о горизонтальном субсидировании. Он считает, что за провальную экономическую политику необходимо спросить с правительства РФ.

Напомним, правительства России выступило инициатором внедрения в стране системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами, когда помощь в виде субсидий оказывается из бюджета одного субъекта Российской Федерации другому. Законопроект в регионах восприняли неоднозначно. Тем не менее он уже принят в первом чтении.

Читайте также: Регионы смогут субсидировать соседей

Читайте развитие сюжета: Горизонтальные субсидии приведут к «ограблению» регионов-доноров: мнение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить