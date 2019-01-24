Горизонтальные субсидии: «Заставят делиться из-за краха экономики России?»

Оренбург, , 10:37 — REGNUM Принятие законопроекта о так называемом горизонтальном субсидировании имеет целью облегчить положение федерального бюджета по межбюджетным трансфертам с регионами России. Непонятна идеология законопроекта и его смысл, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»)

«Что, более «богатые» регионы, имеющие на своей территории нефть и газ, будут отдавать в другие регионы свои доходы?» — недоумевает парламентарий.

Он отметил, что сегодня 78,5% налоговых и неналоговых доходов Оренбургской области поступает в федеральный бюджет, а 21,5% остаётся в регионе. Кроме этого, с 2017 года в нефтедобывающих регионах, как Оренбуржье, забрали ещё в федеральный бюджет 1% налога на прибыль организаций, а это более 1 млрд рублей. В области теперь осталось только 17% налога на прибыль, а было — 18%.

«Как может оказывать бюджет Оренбургской области помощь другим регионам в виде субсидий, если государственный внутренний долг области сегодня составляет 29 млрд рублей, или 48% от собственных доходов? Что, область заставят делиться, так как экономика в России при нынешнем правительстве Дмитрия Медведева доведена до «краха»?» — сказал Владимир Фролов.

Он подчеркнул, что будет голосовать против законопроекта о горизонтальном субсидировании. Он считает, что за провальную экономическую политику необходимо спросить с правительства РФ.

Напомним, правительства России выступило инициатором внедрения в стране системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами, когда помощь в виде субсидий оказывается из бюджета одного субъекта Российской Федерации другому. Законопроект в регионах восприняли неоднозначно. Тем не менее он уже принят в первом чтении.

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