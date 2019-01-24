Глава МИД КНР предложил Макрону активнее инвестировать в Китай

Париж, , 10:31 — REGNUM Французские инвесторы могут получить наилучшие условия для работы в Китае, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает 24 января пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

«Ван И подчеркнул, что Китай становится все более открыт внешнему миру, и власти страны готовы предоставлять иностранным компаниям, в том числе и французским, удобные условия инвестирования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также глава МИД КНР отметил, что Пекин готов укреплять сотрудничество с Парижем в таких сферах, как ядерная энергетика, инновации, изменение климата, а также в рамках концепции «Один пояс — один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 23 по 26 января глава МИД КНР Ван И проведет консультации координаторов стратегического диалога между Китаем и Францией, а также посетит Италию и выступит в качестве председателя на совещании правительственных комитетов Китая и Италии.

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