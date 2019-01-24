Власти США освободили сотрудницу иранского телеканала

Вашингтон, , 10:27 — REGNUM В США освобождена сотрудница иранского телеканала Press-TV Марзие Хашеми, которую удерживали под стражей без предъявления обвинений. Об этом телеканал сообщил 24 января, ссылаясь на одного из родственников журналистки.

Подробности освобождения пока неизвестны. Журналистку задержали 13 января в городе Сент-Луис штата Миссури. Там она принимала участие в съемках фильма об общественниках, выступающих против произвола полиции в отношении афроамериканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Марзи Хашеми является уроженкой США, её прежнее имя — Мелани Франклин. Журналистка проживает в Иране несколько лет. Отмечалось, что её могли задержать как «важного свидетеля» в некоем деле.

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