Четверг, 24 Января 2019 года
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Власти США освободили сотрудницу иранского телеканала

Политика

Марзие Хашеми задержали 13 января, но не предъявили обвинений

Вашингтон, 24 января 2019, 10:27 — REGNUM  В США освобождена сотрудница иранского телеканала Press-TV Марзие Хашеми, которую удерживали под стражей без предъявления обвинений. Об этом телеканал сообщил 24 января, ссылаясь на одного из родственников журналистки.

Подробности освобождения пока неизвестны. Журналистку задержали 13 января в городе Сент-Луис штата Миссури. Там она принимала участие в съемках фильма об общественниках, выступающих против произвола полиции в отношении афроамериканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Марзи Хашеми является уроженкой США, её прежнее имя — Мелани Франклин. Журналистка проживает в Иране несколько лет. Отмечалось, что её могли задержать как «важного свидетеля» в некоем деле.

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