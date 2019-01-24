Министру Якутии, отказавшейся брать взятку, угрожают: Ты за это ответишь

Якутск, , 10:27 — REGNUM Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких рассказала журналистам, что после участия в спецоперации по задержанию предложившего ей взятку директора компании «Якутская ярмарка» Михаила Фёдорова в её адрес поступают недвусмысленные предупреждения. Ей откровенно говорят, что она зря сдала правоохранительным органам коррупционера, потому что он влиятельный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мне говорили: «Ты зря это всё сделала. Человек из очень влиятельной семьи. У него дедушка прокурор, у него мама много лет работала в прокуратуре. Ты за это ответишь, в том числе и физически». Буквально сегодня мне поступило несколько обращений недвусмысленных, что такие прецеденты никому не нужны, что «сейчас все начнут за тобой повторять, и коррупционные схемы других чиновников посыпятся», — рассказала на пресс-конференции представителям СМИ Ирина Высоких.

Сумму взятки, которую предлагал ей Михаил Фёдоров, она назвать отказалась, аргументировав это тем, что подписала обязательство не разглашать информацию в интересах следствия. При этом Ирина Высоких подчеркнула, что судить о размере предложения можно по тому факту, что объёмы средств, которые проходили через «Якутскую ярмарку», достаточно серьёзные.

Подробности спецоперации министр предпринимательства республики также не стала разглашать в интересах следствия, предложив дождаться суда.

«Мне сейчас нужно очень аккуратно отвечать, потому что адвокат той стороны может использовать любое слово против меня», — сказала Ирина Высоких, отметив, что спецоперация правоохранительных органов, в которой она приняла участие, длилась не один день.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Высоких помогла УФСБ задержать генерального директора компании «Якутская ярмарка», предложившего ей взятку за помощь в заключении госконтрактов. Глава ведомства заявила о просьбе руководителя этой компании в правоохранительные органы, а затем приняла участие в спецоперации. В отношении директора компании «Якутская ярмарка» Михаила Фёдорова возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Известно, что он предлагал Ирине Высоких принять решение о передаче этой фирме нескольких туристических объектов, которые курирует АО «Центр кластерного развития «Якутия», а затем получать от их деятельности проценты.