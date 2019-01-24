Жириновский: В Венесуэле произошла оранжевая революция

Москва, , 10:14 — REGNUM Венесуэла показывает пример нового варианта оранжевой революции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Венесуэла — новый вариант оранжевой революции, когда Америка сразу же признает президентом. Кого? Это бывший депутат, он якобы возглавил оппозицию и объявил себя на любом митинге президентом. И Америка тут же признает», — заявил Жириновский в Госдуме.

По его словам, решение США также скорее всего поддержат в Бразилии и Аргентине, а также в странах Евросоюза.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, Соединенные Штаты намерены поддерживать связи с этой латиноамериканской страной через Хуана Гуаидо, объявившего себя временным «президентом».