Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после дальнего похода

Владивосток, , 10:12 — REGNUM Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России вернулись во Владивосток после дальнего похода в страны Азиатско-тихоокеанского региона, сообщает 24 января пресс-служба ТОФ.

«Во Владивостоке состоялась торжественная церемония встречи отряда боевых кораблей по случаю возвращения из дальнего похода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на плацу основного причала ТОФ прошло построение личного состава дивизия надводных кораблей, церемония завершилась общим прохождением личного состава соединения.

Напомним, в дальний поход отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел 1 октября 2018 года. Российские моряки побывали в портах в том числе Шри-Ланки, Японии, Южной Кореи, Брунея, Сингапура, Китая и Индии, а также приняли участие в российско-индийских маневрах IndraNavy 2018.

основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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