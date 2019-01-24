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Президент Танзании о демократии в стране: «Находится на высшем уровне»

Политика

Президент Танзании провел встречу с религиозными лидерами от всех конфессий, на которой обсуждали вопрос демократии и свободы слова

Дар-эс-Салам, Танзания, 24 января 2019, 10:08 — REGNUM  На встрече президента Танзании Джона Магуфули с религиозными лидерами в Дар-эс-Саламе был поднят вопрос свободы слова, сообщает BBC Swahili.

Встреча с религиозными лидерами от всех конфессий прошла в зале заседаний Ikulu в Дар-эс-Саламе 23 января.

«Вы проделываете очень важную работу, но, отец демократии, многие граждане Танзании все еще боятся. Даже если вам об этом не говорят чиновники, вы должны знать, что многие не решаются говорить, они боятся», — сообщил пастор лютеранской церкви Танзании Амани Льимо.

Президент ответил на это тем, что сейчас «демократия в Танзании находится на высшем уровне». По его словам, в стране, например, нет запрета на собрания и митинги.

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Демократия и свобода слова в мире
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