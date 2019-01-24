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Никонов: США в Венесуэле ведут себя более неприлично, чем на Украине

Политика

Диктатура

Никонов: США в Венесуэле ведут себя более неприлично, чем на Украине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мадуро

Москва, 24 января 2019, 09:53 — REGNUM  США в Венесуэле повели себя более неприлично, чем на Украине в 2014 году, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«США в Венесуэле продолжили «славную» и многодесятилетнюю историю организации госпереворотов и утверждения правых проамериканских диктатур в Латинской Америке», — написал Никонов в Facebook.

Причём, указал парламентарий, «на сей раз не дождались даже развязки, поддержав «новую власть» до свержения действующей».

«Даже более неприлично, чем на Украине в 2014 году», — делает он вывод.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США и установил 72-часовой срок, чтобы персонал посольства США в Каракасе покинул Венесуэлу. Он сделал это после того, как президент США Дональд Трамп признал в качестве исполняющего обязанности президента южноамериканской страны председателя Национальной ассамблеи (парламента) и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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