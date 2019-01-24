Помпео заявил о почти полной победе США над ИГИЛ* в Сирии

Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Решение Соединённых Штатов о выводе войск из Сирии целиком оправдано, так как США уже практически полностью ликвидировали террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории арабской республики. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава госдепартамента США Майкл Помпео.

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Трамп: захвачены самые разыскиваемые лидеры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По словам госсекретаря, борьбу с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США продолжат вести до полной победы. При этом решения о тех или иных действиях (будь то нанесение авиаударов по позициям террористов или боевые действий на земле) президент США будет принимать, исходя из конкретной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Ранее в тот же день глава государства в своём микроблоге в Twitter написал, что Соединённые Штаты «победили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии», и подчеркнул, что это было «единственной причиной, почему США находились там» в течение его президентства.

До этого, 12 декабря 2018 года, глава Белого дома пообещал, что уже через 30 дней в арабской республике террористов совсем не останется.

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