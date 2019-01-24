Помпео: Трамп «выбил» из партнеров по НАТО $100 млрд

Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу благодаря давлению на власти стран — членов Североатлантического альянса удалось добиться выделения дополнительных $100 млрд финансирования на нужды военного блока. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

По мнению главы американской дипломатии, Трампу и его команде удалось сделать для НАТО больше, чем всем предыдущим администрациям США, вместе взятым. Помпео подчеркнул, что объем доступных руководству альянса ресурсов вырос примерно на $100 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что палата представителей США поддержала законопроект, запрещающий главе Белого дома Дональду Трампу использовать бюджетные средства для финансирования выхода страны из НАТО.

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