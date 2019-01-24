Кедми: Украина и Прибалтика — нежизнеспособные образования без хозяина

Москва, , 09:38 — REGNUM Украина, как все постсоветские страны, попавшие под патронат США и Евросоюза, недееспособна в отрыве от своих хозяев, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Украина недееспособна как государство, не связанное с Россией… Те, которые пытаются создать Украину или которые пытаются создать Прибалтику, или которые пытаются что-то сделать в Болгарии и в Румынии, они рано или поздно приходят к выводу, что те образования, которые они создали… они недееспособны», — заявил Кедми.

По его словам, эти государственные образования кое-как способны держаться на плаву благодаря мощным финансовым вливаниям и дипломатической поддержке со стороны их хозяев, будь то Европа или США. А эти государства, в свою очередь, в обмен на поддержку хозяев продают свои государства.

«Но эти государства, эти режимы в той обстановке, в которой они находятся, недееспособны: ни Болгария, ни Румыния, ни прибалтийские страны, ни Польша, ни, понятное дело, Украина», — продолжил Кедми, отметив, что сейчас подходит такое время, что Европа уже не сможет больше подкармливать эти государства.

Отметим, что страны Восточной Европы, будь то Литва, Латвия, Эстония, Украина и Польша, в большей степени находятся под влиянием Соединённых Штатов, которые используют их для создания так называемого «санитарного кордона» между Россией и Западной Европой (в частности — Германией), дабы не произошло слияния этих двух геополитических субъектов, способных бросить вызов США.