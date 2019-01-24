Екатеринбуржский скандальный депутат чуть не сорвал совещание в гордуме

Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM Скандально известный депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников снова забрал на себя повышенное внимание коллег. Парламентарий чуть не сорвал заседание комиссии по бюджету, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На обсуждении вопроса об изменении ставки земельного налога для стадиона «Екатеринбург-арена» и особой экономической зоны «Титановая долина» депутат сначала отметился конструктивными замечаниями — парламентарий раскритиковал экономические показатели объектов, но вскоре его риторика перешла в иную форму.

Колесников начал предъявлять претензии замминистру спорта Свердловской области Сергею Набоких по поводу спортзала в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Избранника возмутило, что тренирующиеся там баскетболисты проводят неправильные тренировки. Вопрос явно выпадал из повестки, но парламентарий успел пригласить Набоких на экскурсию в ДИВС в достаточно резком тоне.

Депутат Владимир Крицкий попытался вернуть обсуждение в лоно повестки, однако получил в ответ от Колесникова следующее:

«Вам там весело, товарищ Крицкий, я вас не перебивал, вы нас не перебивайте!» — крикнул депутат.

Несколько минут спустя Колесников снова окрикнул Крицкого со схожим требованием. Тем не менее, в ответ тот повёл себя хладнокровно и на провокацию не отреагировал.

Если предыдущие слова Колесникова встречали улыбки, то тут его реплика встретила непонимание — коллеги вздохнули и отрицательно закачали головами. После некоторого бездействия другие депутаты всё же ввели обсуждение в конструктивное русло.

Напомним, депутат Колесников широко прославился после того, как назвал журналистов «бестолочью» и призвал их платить за новостные поводы, которые им предоставляет гордума. Тем не менее, фракция «Справедливая Россия» так и не исключила парламентария из своих рядов — вопрос так и не поднимался в повестке объединения за последние месяцы.

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