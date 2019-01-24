Четверг, 24 Января 2019 года
09:57:37 МСК

Президент Турции Эрдоган поддержал венесуэльского коллегу Мадуро

Политика

Турецкий лидер назвал Мадуро «братом» и призвал его к стойкости

Президент Турции Эрдоган поддержал венесуэльского коллегу Мадуро
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 24 января 2019, 09:32 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро выразил ему поддержку Анкары на фоне обострения внутриполитического кризиса, заявил 23 января официальный представитель администрации главы Турции Ибрагим Калын, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее, 23 января, лидер Национальной ассамблеи, выступающей против действующего главы государства, Хуан Гуайдо объявил о том, что он берет на себя полномочия временного президента страны.

«Наш президент позвонил и предложил поддержку Турции президенту Венесуэлы Николасу Мадуру», — написал Калын на своей странице в Twitter, подчеркнув, что Эрдоган назвал Мадуро «братом» и призвал его к стойкости.

Напомним, Гуайдо незамедлительно получил поддержку США, ЕС и ряда стран региона. Решение президента США Дональда Трампа признать Гуайдо вынудило официальный Каракас пойти на разрыв дипломатических связей с США, а также высылку американских дипломатов.

Со своей стороны, в Вашингтоне указали на то, что Мадуро, не являясь легитимным президентом, не может разрывать дипломатические отношения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить