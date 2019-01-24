Министр соцполитики Украины: «Завышенные платёжки» за газ незаконны

Киев, , 09:31 — REGNUM Платёжки с завышенными тарифами на газ, которые получили некоторые граждане Украины, являются незаконными, по ним можно не платить, заявил министр социальной политики страны Андрей Рева, сообщил 23 января телеканал 112.ua.

«Имею в виду те платежки, которые касались оплаты за газ без счетчиков в том случае, когда газ используется для приготовления пищи. Эти все доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате», — уточнил министр.

Он рассказал, что в газовый тариф была включена стоимость установки счётчиков, которые должны были предоставить потребителям газосбыточные компании.

В случае, если люди уже заплатили по завышенным платёжкам, им следует требовать возврата средств, считает Рева.

Читайте также: Украине грозит коллапс: люди отказываются платить по новым тарифам