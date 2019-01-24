Кадыров: разговоры о «прощении» долгов за газ в Чечне беспочвенны

Грозный, , 09:19 — REGNUM В Чечне продолжается работа по взысканию задолженности с населения за поставленный газ. Разговоры о 9 млрд рублей, якобы «прощенных» населению, беспочвенны, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час», — цитирует Кадырова пресс-служба главы республики.

Он отметил, что в постановлении Заводского суда Грозного не названа сумма задолженности. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания долгов. Установить сумму можно лишь по итогам полной инвентаризации дебиторской задолженности компании «Газпром межрегионгаз Грозный», и речь идет о периоде в девять лет.

Компания долгое время не вела четкий учет реальных потребителей, договоры зачастую составлялись без ведома пользователей. В «потребители» записали десятки тысяч людей, покинувших регион, а также погибших во время вооруженных конфликтов, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее районный суд Грозного обязал «Газпром» списать долги за газ жителей Чечни по причине «безнадёжной к взысканию» задолженности. Компания «Газпром межрегионгаз Грозный» заявила, что обжалует решение суда. Генпрокуратура России поручила прокурору Чечни поддержать доводы филиала госкорпорации «Газпром» против списания долгов населения за газ.

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