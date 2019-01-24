Морпехи будут охранять корабли ВМФ от пиратов и террористов

Москва, , 09:12 — REGNUM С 2019 года боевые корабли Военно-морского флота России в походах будут сопровождать подразделения морской пехоты с целью борьбы с террористами и проведения антипиратских операций. Об этом сообщает газета «Известия». Как уточнили в Главкомате ВМФ, такие подразделения будут ещё и проводить досмотр подозрительных кораблей и судов.

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Группы антитеррора будут размещаться на кораблях, несущих боевую службу и осуществляющих военно-морское присутствие в дальних океанических и морских зонах. Их состав будет зависеть от типа корабля. К примеру, фрегаты будут сопровождать по 20 морских пехотинцев. На вооружение они получат автоматы, пулемёты, снайперские винтовки и гранатомёты.

Подготовку таких «абордажных команд» будут проводить по специальной программе. Их обучат не только тактическим действиям и ведению боя в условиях корабля, но также они пройдут и техническую и юридическую подготовку.

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Как пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков, морпехи на постоянной основе будут сопровождать корабли из-за обострения международной обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года группа антитеррора в составе бойцов морской пехоты ВМФ России обеспечивала безопасность следования учебного парусного судна «Надежда» в районах повышенной пиратской опасности.

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